«Гарант того, что все путем»: Толкалина нежно поздравила отца с днем рождения

Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в Instagram нежное фото с отцом, под которым поздравила его с днем рождения. Звезда оставила в микроблоге теплые пожелания своему родителю и поблагодарила его за умение внушить уверенность в том, что «всегда есть выход из темного леса».

Артистка подчеркнула, что ее отец — Николай Толкалин — совмещает в себе множество талантов. Он хороший портной, чудесный поэт и просто «благословенный человек». В честь дня рождения своего родственника звезда опубликовала стихотворение Булата Окуджавы, которое, по ее словам, полностью характеризует отношение отца к работе.

«Давно потерся и не нов он.

И я зову к себе портного

И перешить пиджак прошу.

Я говорю ему шутя: „Перекроите все иначе,

Сулит мне новые удачи

Искусство кройки и шитья“. Я пошутил. А он пиджак

Серьезно так перешивает,

А сам-то все переживает:

Вдруг что не так. Такой чудак», — процитировала Толкалина.

Instagram @tolkalinaliuba

Поклонники актрисы отреагировали на ее пост и вслед за ней начали оставлять нежные поздравления имениннику.

«С Днем Рождения твоего папу! Пускай каждый его день будет радостным, легким, здоровым, счастливым и в полном благополучии».

«Николай Павлович, с Днем Рождения! Живите долго и благополучно! И пусть в жизни будет много приятных событий!» — написали пользователи.

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