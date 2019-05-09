«Гарант того, что все путем»: Толкалина нежно поздравила отца с днем рождения

Известная российская актриса театра и кино Любовь Толкалина опубликовала на своей странице в Instagram нежное фото с отцом, под которым поздравила его с днем рождения. Звезда оставила в микроблоге теплые пожелания своему родителю и поблагодарила его за умение внушить уверенность в том, что «всегда есть выход из темного леса».
Артистка подчеркнула, что ее отец — Николай Толкалин — совмещает в себе множество талантов. Он хороший портной, чудесный поэт и просто «благословенный человек». В честь дня рождения своего родственника звезда опубликовала стихотворение Булата Окуджавы, которое, по ее словам, полностью характеризует отношение отца к работе.
«Давно потерся и не нов он.
И я зову к себе портного
И перешить пиджак прошу.
Я говорю ему шутя: „Перекроите все иначе,
Сулит мне новые удачи
Искусство кройки и шитья“. Я пошутил. А он пиджак
Серьезно так перешивает,
А сам-то все переживает:
Вдруг что не так. Такой чудак», — процитировала Толкалина.
Поклонники актрисы отреагировали на ее пост и вслед за ней начали оставлять нежные поздравления имениннику.
«С Днем Рождения твоего папу! Пускай каждый его день будет радостным, легким, здоровым, счастливым и в полном благополучии».
«Николай Павлович, с Днем Рождения! Живите долго и благополучно! И пусть в жизни будет много приятных событий!» — написали пользователи.
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