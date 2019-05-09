«Я уже не очень» — Леонид Агутин поспорил с поклонницей насчет своей внешности

, 11:56 Видео 183

Певец признался, что с годами выглядит все хуже, в то время как природа будет прекрасна всегда.

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Фото, видео: ТАСС / Вячеслав Прокофьев, Instagram @agutinleonid

Известный музыкальный исполнитель Леонид Агутин опубликовал на своей странице Instagram видео, сделанное в Турции. На кадрах открывается потрясающий вид на Средиземное море, слышно пение птиц и шум волн. Артисту удалось чудесно передать великолепие природы и вызвать приятные эмоции у своих подписчиков. Пользователи пришли в восторг от опубликованного видеоролика и отметили, что музыкант обладает удивительным талантом передавать через объектив красоту окружающего мира.

Доброжелательные комментарии разбавила одна из поклонниц, которая отметила, что селфи Агутину удаются вовсе не так удачно, как снимки природы.

«Фото природы, всего вокруг у Вас получаются шедевральные, а вот селфи. Вы уж простите, не очень», — написала девушка.

Артист не стал обходить вниманием ее комментарий и выразил свое мнение по этому поводу.

«Это я уже не очень, а природа… Что ей будет, она всегда прекрасна», — ответил исполнитель.

Подписчица, в свою очередь, отметила, что артист ее неправильно понял. Она ничуть не сомневается в том, что Агутин обладает природной красотой, однако запечатлеть ее на фотографиях у певца не получается, считает фанатка.

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Комментарий девушки стал поводом для споров поклонников Агутина и вызвал настоящие баталии в комментариях. Пользователи принялись яростно защищать любимого музыканта, подчеркнув, что он на любых снимках прекрасно выглядит.

«Леонид, вы прекрасно выглядите!»

«Настоящий Вы на себяшках. Любуюсь Вами!»

«Еще как очень! Очень —очень! Прекрасный Мужчина!» — написали фолловеры.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Леонид Агутин рассказал о своем деде.

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