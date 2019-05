Проект Пятого канала вышел в финал престижной мировой премии Promax

Проект Пятого канала «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» вошел в шорт-лист одной из самых престижных мировых премий в сфере телевизионного промоушена, дизайна и маркетинга — Promax Awards Global Exellence 2019 в номинации «Интерактивное промо».

Народный онлайн-кастинг на российском телевидении проводился впервые. Любой творческий человек мог попробовать свои силы в кино. Для этого требовалось лишь загрузить свой ролик на сайт Пятого канала, страницу ВКонтакте или Instagram с хэштегом.

Всего в этом году мировые лидеры медиа-рынка представили работы в 138 номинациях: промо-кампании специальных и спортивных мероприятий, промо к комедийным и драматическим программам и театральным шоу, лучшие социальные ролики, саундтреки, детские программы, копирайтинг, анимация, дизайн каналов, логотипов, дизайн иллюстраций и графики и многие другие.

За победу в финале Пятый канал поборется с такими брендами как BBC, Warner Media, Amazon, Disney, National Geographic, Sony pictures и Discovery.

Премия Promax — это главная международная награда за выдающиеся достижения в области развлекательного маркетинга и дизайна, которая присуждается уже на протяжении 60 лет.

Награждение победителей пройдет 6 июня в Лос-Анджелесе.

Ранее сериал «Свои» принес Пятому каналу телевизионный «Оскар» — награду международного конкурса в области телевизионного маркетинга, промоушена и дизайна PromaxBDA Asiа 2018 в номинации Best use of digital.

Кроме того, члены жюри Best experience marketing awards высоко оценили онлайн-кастинг и присудили награду этому проекту в номинации «Лучший запуск/презентация нового продукта».

Пятый канал

Сериал рассказывает о сотрудниках межведомственной рабочей группы, которая объединяет лучших экспертов из различных структур. Судмедэксперт, криминалист, дознаватель, программист, психолог и даже экстрасенс разгадывают самые нетривиальные детективные загадки. У каждого из них свой характер, свои слабости и, конечно же, свои суперспособности. Но при этом, как и любой из нас, они обыкновенные живые люди.