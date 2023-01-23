«Умела говорить правду»: как Петербург простился с легендой телевидения Бэллой Курковой

Известнейшая в России журналистка и экс-глава Пятого канала умерла на 88-м году жизни после тяжелой болезни. Карьеру она начала на Чукотке, а к концу жизни вернулась туда же. Когда добилась всего.

Санкт-Петербург простился с журналисткой Бэллой Курковой — легендой отечественного телевидения, заслуженным работником культуры РСФСР, создательницей популярной во времена перестройки программы «Пятое колесо», а также руководителем Пятого канала с 1992-го по 1995 год. Политики, журналисты, деятели культуры и простые петербуржцы собрались сегодня в Спасо-Преображенском храме, чтобы проводить ее в последний путь.

Церемония прощания с Бэллой Курковой началась в 12:00 по московскому времени. Несколько слов о журналистке сказал губернатор Александр Беглов.

«Сегодня мы прощаемся с легендой журналистики — Бэллой Алексеевной Курковой. 60 лет в журналистике — это целая эпоха. Она была человеком очень бесстрашным. Она всегда боролась за правду, вне зависимости от личности всегда говорила правду. Наверное, самое главное — она любила нашу страну и город. И всегда старалась защитить — чем могла», — сказал градоначальник.

Теплые слова о Бэлле Курковой также произнес бывший премьер-министр России Сергей Степашин.

«Она сохраняла удивительную открытость, честность и прямолинейность. Для политика и журналиста — это почти исключение из правил. Но у нее получилось. Потому что она была очень честным человеком, который боролся за справедливость. Она умела говорить правду всем», — рассказал политик, припомнив споры Бэллы Алексеевной с Борисом Ельциным и Анатолием Собчаком.

Память Бэллы Курковой также почтили глава ВГТРК Олег Добродеев и директор телеканала «Культура» Сергей Шумаков. На гражданскую панихиду пришли и герои ее репортажей. Всего в Спасо-Преображенском храме находились около 300 человек. Легенду телевидения похоронят на Смоленском кладбище в Санкт-Петербурге.

Какую жизнь прожила Бэлла Куркова

5-tv.ru

О смерти Бэллой Курковой на 88-м году жизни стало известно 19 января. Эта невысокая интеллигентная женщина долгие годы была не только летописцем российской истории, но и ее творцом.

Бэлла Алексеевна окончила факультет журналистики ЛГУ, а опыта набиралась на самом крайнем севере — в 1959-м уроженка Брянска буквально вырвала себе путевку по распределению в чукотской город Певек. Она сообщала читателям про выполнение планов пятилетки, золотых приисках или геологах.

Затем Бэлла Куркова снова оказалась в Ленинграде. Сначала писала для «Ленинских искр», а потом пришла на телевидение. В конце 80-х ее программу «Пятое колесо» смотрели во всем СССР. Ни одного выпуска не пропускал режиссер Марк Захаров.

Однако ленинградских чиновников раздражала вольность редакции на Чапыгина, 6. Тогда рабочие выдвинули Куркову в народные депутаты РСФСР. Ее целеустремленность и энергия были так необходимы стране в эпоху глобальных перемен. Бэлла Алексеевна горячо поддерживала Анатолия Собчака в его реформах и переименовании Ленинграда вновь в Петербург.

Пятым каналом она руководила с 1992 года — в тяжелейшее время для современной России. Несмотря на политический хаос и инфляцию в 2600%, Бэлла Куркова справлялась очень достойно. Узнавала новые телевизионные форматы и занимала первенство во многом. Открывала и «свои особые ниши».

После 1995 года Бэлла Алексеевна долгие годы будет заниматься документалистикой, в созданном ею филиале ВГТРК. Журналистка не боялась никаких далеких точек и снимала в самых сложных условиях, чтобы познакомить россиян со своей страной. В 85 лет она вновь полетит на Чукотку и будет заниматься любимым делом. Говорила, что осуществила мечту и вернулась к истокам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Владимир Путин выразил соболезнования в связи со смертью журналистки Бэллы Курковой.