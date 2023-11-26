«Легенда отечественного телевидения»: Путин поздравил Анну Шатилову с 85-летием

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София Шафиуллина
София Шафиуллина Журналист 31 0

Путин поздравил Анну Шатилову с 85-летием

«Легенда отечественного телевидения»: Путин поздравил Анну Шатилову с 85-летием

Фото: © РИА Новости / Павел Бедняков

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Тема:
Легендарное телевидение

Глава государства отметил ее вклад в формирование национальной дикторской школы.

Президент РФ Владимир Путин поздравил с 85-летием народную артистку РСФСР, советского и российского диктора Анну Шатилову. Его письмо с самым теплыми пожеланиями было опубликовано на сайте Кремля.

«Вас по праву считают блестящим профессионалом, искренним, обаятельным, душевно щедрым человеком, настоящей легендой отечественного телевидения», — написано в публикации.

Путин отметил, что за долгие годы профессиональной деятельности Шатилова внесла огромный вклад в формирование российской дикторской школы и ее традиций. Он добавил, что телеведущая завоевала любовь и признание не только коллег, но и зрителей самых разных поколений.

В заключение глава государства пожелал Анне Николаевне крепкого здоровья, новых успехов и всего наилучшего.

Ранее 5-tv.ru писал, что Путин поздравил Татьяну Доронину с 90-летием.

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