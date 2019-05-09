Видео: Боксер Рой Джонс приехал в Петербург и посетил Петропавловский собор

Знаменитый американский боксер Рой Джонс-младший прибыл в Петербург в рамках Кубка губернатора по боксу и первым делом посетил Петропавловский собор. На кадрах, оказавшихся в распоряжении 5-tv.ru, видно, как экскурсовод и переводчик рассказывают Джонсу об истории собора.

Боксерский турнир проходит в Северной столице с 7 по 11 мая на «М1-Арене». Вход на него свободный.

Рой Джонсу-младшему 50 лет. Он единственный в мире боксер, обладающий золотыми поясами в среднем, суперсреднем, тяжелом и супертяжелом весе. За свою карьеру спортсмен провел 74 боя, 64 из которых завершились его победой. Отец боксера — Рой Джонс-старший — был ветераном Вьетнама. После службы он решил стать тренером и открыл свой зал. Впоследствии именно Джонс-старший и тренировал сына.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что боксер также увидит салют в честь Дня Победы в Петербурге, а затем посетит открытие нового Спортивного клуба единоборств Федерации бокса в Сестрорецке.