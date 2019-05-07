Боксер Рой Джонс посетит Петербург на 9 мая

Знаменитый боксер Рой Джонс приедет в Санкт-Петербург на 9 мая, сообщает Петербургский дневник. Спортсмен не успеет увидеть Парад Победы, но застанет праздничный салют.

На следующие два дня у Джонса запланирована обширная программа, боксер посетит открытие нового Спортивного клуба единоборств Федерации бокса в Сестрорецке, а также проведет мастер-класс для юных боксеров.

Рой Джонс — профессиональный американский боксер, абсолютный чемпион мира в полутяжелой весовой категории. За свою карьеру он провел 75 боев на профессиональном ринге и выиграл 66 из них.

Ранее 5-v.ru сообщал, что россиянин Бетербиев нокаутировал американца Каладжича и защитил чемпионский пояс.