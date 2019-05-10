Видео: Экс-игрок «Зенита» Мигель Данни вернулся в Петербург

Бывший игрок ФК «Зенит» Мигель Данни прибыл в Петербург. 35-летний португальский футболист примет участие в фан-променаде перед матчем с ЦСКА.

« Я рад, это был хороший сезон. У меня в Зените много друзей. Семак, как тренер, в их числе. Я очень счастлив за них. Они играли хорошо весь сезон, многое сделали, чтобы стать чемпионами », — сказал Мигель Данни.

Футболист добавил, что планирует посетить матч баскетбольного «Зенита», так как ему очень нравится этот вид спорта.

12 мая в рамках Чемпионского променада на «Газпром Арене» пройдет интерактивная фотосессия с участием бывшего хавбека сине-бело-голубых. Начало — в 17:30.

Мигель Данни играл за «Зенит» с 2008 по 2017 год. Вместе с петербургским клубом он трижды выигрывал чемпионат России, дважды становился обладателем Кубка и Суперкубка страны, а также завоевал Суперкубок УЕФА.

Ранее 5-tv.ru опубликовал видео — «Зенит» отпраздновал чемпионство на земле и в полете.