Дэвид Бэкхем лишен водительских прав на полгода

Магистратский суд лондонского района Бромли лишил Дэвида Бэкхема права управления автомобилем на полгода за разговор по мобильному телефону за рулем, сообщает сайт KP.RU.

Главным свидетелем в деле выступил случайный прохожий, который в ноябре 2018 года заметил, что звезда британского футбола разговаривает по смартфону во время поездки за рулем своего Bentley в центре Лондона.

На суде бывший капитан сборной Англии признал вину. Теперь в случае повторного нарушения водительские права Бэкхема могут аннулировать на три года. К слову, ранее Бэкхема пытались лишить водительских прав за превышение скорости.