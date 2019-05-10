Звезда Энн Хэтэуэй появилась на Аллее Славы

На Аллее Славы в Голливуде торжественно открыли звезду актрисы Энн Хэтэуэй.

Долгожданная церемония с участием 36-летней кинозвезды прошла в Лос-Анджелесе. Звезду приветствовали сотни поклонников и десятки фото- и видеокамер.

Организаторы мероприятия сделали акцент на одной из первых и запоминающихся ролей Хэтэуэй в фильме «Дневники принцессы». Тогда ей было 19 лет.

Хэтэуэй родилась в семье адвоката и актрисы в Нью-Йорке и с ранних лет мечтала о карьере в кинематографе. Первую актерскую работу Энн получила в 17 лет — роль в сериале «Будь собой». Воротилы Голливуда тогда обратили внимание на выразительную внешность актрисы и модельные данные.

За 20 лет Хэтэуэй сыграла более чем 40 ролей в успешных голливудских фильмах — «Интерстеллар», «Темный рыцарь: Возрождение легенды», «Отверженные», «Джейн Остин», «Один день», «Дьявол носит Prada» и многих других.

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