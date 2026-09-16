Россия может вернуться в Бонн: что должно измениться

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Татьяна Пустынникова
Татьяна Пустынникова 42 0

Дипломат связал возможное возвращение российской дипмиссии с изменениями в политике Германии.

Россия может вернуться в Бонн: что должно измениться

Фото: ИЗВЕСТИЯ

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Дипломат Красницкий допустил восстановление дипприсутствия России в Бонне

Будущее восстановления дипломатических связей между Россией и Германией зависит от изменений в политической стратегии Берлина и пересмотра текущих российско-германских отношений, отметил ТАСС, ссылаясь на слова генерального консула России в Бонне Олега Красницкого.

«Я думаю, что это необходимо, к этому нужно стремиться», — сказал дипломат, отвечая на вопрос о возможности восстановления дипломатического присутствия РФ в Бонне. По его мнению, рано или поздно в Германии возобладает здравый смысл.

«Обновятся политические круги, политические элиты. И осознание ущербности ситуации разрушенных российско-германских отношений станет для всех более очевидным. И тогда, как говорится, созреют условия для того, чтобы здесь опять возобновить работу», — подчеркнул Красницкий.

Он также отметил, что проживающие в Германии российские соотечественники никуда не исчезнут.

«Их здесь миллионы, в нескольких поколениях проживают. Уже дети их социализировались в Германии. Естественно, мы считаем, что наши соотечественники в Германии обогащают эту страну, привносят в нее многообразие, вносят значительный вклад в культуру, в экономику, в социальную жизнь. И это нужно поддерживать с обеих сторон», — резюмировал дипломат.

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