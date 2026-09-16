«У него депрессия»: Архипов объяснил срыв Ромы Зверя на зрителей

Роман Архипов заявил, что Рома Билык сорвался на зрителей из-за депрессии

Певец Роман Архипов считает, что солист группы «Звери» Рома Билык сорвался на публику во время концерта в Москве из-за стресса и депрессии. Своё мнение он высказал в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на эксклюзивном концерте певицы MARSO в честь её дня рождения.

Скандал с участием известного артиста произошёл во время его выступления на спортивном фестивале в «Лужниках». Музыкант исполнял композицию «Девочки, мальчики танцуют», однако затем начал ругаться матом на собравшихся зрителей. Очевидцы считают, что исполнитель принялся оскорблять публику из-за того, что его встретили на сцене холодно. Ролик с выкриками Билыка быстро разлетелся в интернете.

Архипов предположил, что причиной эмоциональной вспышки артиста стала усталость. При этом экс-солист группы «Челси» подчеркнул, что ни статус, ни известность не дают исполнителям права срываться на зрителей.

«Ни один артист не может себе такого позволить, какого бы ни было имени. Я знаком с великими людьми и ни разу в жизни не слышал такого, чтобы такое можно было исполнить. Возможно, у него какой-то стресс, депрессия или в жизни что-то случилось», — сказал он.

Певец также отметил, что совершенно не понимает подобных инцидентов, поскольку артист должен работать именно для своих поклонников. Архипов пояснил, что певец должен быть примером для публики и сохранять спокойствие независимо от того, как реагирует зал.

«Когда ты выходишь на сцену, всем всё равно, что у тебя в жизни происходит: трагедия, болезнь, депрессия. Ты вышел и должен работать. Если ты не готов с этим мириться, не иди в эту профессию», — добавил исполнитель.

Ранее инцидент с участием Билыка прокомментировала актриса Яна Поплавская. Она осудила солиста группы и сравнила его поведение с выступлениями других артистов.

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