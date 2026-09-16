«Коля рыдал»: Иванов раскрыл причины эмоционального всплеска Баскова

|
Мурад Устаров
Мурад Устаров Эксклюзив 47 0

Артист накануне признался в наличии боли и внутренней пустоты.

Фото, видео: www.globallookpress.com/Komsomolskaya Pravda; 5-tv.ru

Перейти в Дзен Следите за нашими новостями
в удобном формате Есть новость? Присылайте »

Артем Иванов заявил, что эмоции Баскова связаны с отдалением Земли от Солнца

Депрессивные мысли народного артиста России Николая Баскова связаны с космическими циклами. К такому выводу пришел солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на эксклюзивном концерте певицы MARSO в честь ее дня рождения.

Ранее исполнитель на своей странице в социальной сети опубликовал ролик. В нем исполнитель рассуждает о боли и внутренней пустоте, которые, по его словам, живут внутри него очень давно и обсуждать эту проблему открыто он пока не готов. Басков также заявил, что бороться с таким состоянием ему помогают сцена и фанаты.

«Коля рыдал сегодня. Мне кажется, это связано с какими-то циклами. Все-таки мы все люди, мы отдаляемся от Солнца. Земля отдаляется от Солнца в этот момент. И, видимо, нам, в прямом смысле слова не хватает тепла даже в жарких странах», - сказал он.

При этом артист отметил, что рассматривает эту ситуацию с другой стороны. По его словам, постоянная нехватка энергии превращает бесконечные циклы в своеобразную «прелесть», поскольку человек всегда верить, что дальше все будет только лучше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что плохая погода стала причиной отмены концерта Ольги Бузовой в Хабаровске. Певица заявила, что была готова спеть для зрителей, однако разрешение не проведение мероприятия она так и не получила. Артистка добавила, что переживала из-за отмены выступления.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

+12° Атмосферное давление 763 мм рт. ст.
Относительная влажность 69%
84.24
-0.10 97.30
-0.46
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Последние новости

7:36
В поисках надежды: есть ли шанс найти семью Усольцевых
7:12
Прокуратура потребовала более жесткого наказания для Лерчек
7:00
ФСБ задержала в Горловке диверсанта, пытавшегося взорвать военных
6:39
«Коля рыдал»: Иванов раскрыл причины эмоционального всплеска Баскова
6:20
Россия может вернуться в Бонн: что должно измениться
6:10
Не в деньгах счастье: Ким Кардашьян добилась от суда выплаты 1 евро

Сейчас читают

Волонтеры и участники МФМ поздравили ветерана ВОВ со 103-летием
Обмен мудростью: Таиланд передал в дар России новое издание Типитаки
Что такое цифровой рубль и чем он отличается от криптовалюты и наличных: простое объяснение
Гороскоп на сегодня, 16 сентября, для всех знаков зодиака

Интересные материалы

Гороскоп на деньги сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
Любовный гороскоп на сентябрь 2026 для знаков зодиака: видео
👩Лунный гороскоп денежных стрижек на сентябрь 2026 — видео
Что такое цифровой рубль: как пользоваться, зачем нужен