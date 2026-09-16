«Коля рыдал»: Иванов раскрыл причины эмоционального всплеска Баскова

Артем Иванов заявил, что эмоции Баскова связаны с отдалением Земли от Солнца

Депрессивные мысли народного артиста России Николая Баскова связаны с космическими циклами. К такому выводу пришел солист группы «Инь-Ян» Артем Иванов в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на эксклюзивном концерте певицы MARSO в честь ее дня рождения.

Ранее исполнитель на своей странице в социальной сети опубликовал ролик. В нем исполнитель рассуждает о боли и внутренней пустоте, которые, по его словам, живут внутри него очень давно и обсуждать эту проблему открыто он пока не готов. Басков также заявил, что бороться с таким состоянием ему помогают сцена и фанаты.

«Коля рыдал сегодня. Мне кажется, это связано с какими-то циклами. Все-таки мы все люди, мы отдаляемся от Солнца. Земля отдаляется от Солнца в этот момент. И, видимо, нам, в прямом смысле слова не хватает тепла даже в жарких странах», - сказал он.

При этом артист отметил, что рассматривает эту ситуацию с другой стороны. По его словам, постоянная нехватка энергии превращает бесконечные циклы в своеобразную «прелесть», поскольку человек всегда верить, что дальше все будет только лучше.

Ранее 5-tv.ru писал о том, что плохая погода стала причиной отмены концерта Ольги Бузовой в Хабаровске. Певица заявила, что была готова спеть для зрителей, однако разрешение не проведение мероприятия она так и не получила. Артистка добавила, что переживала из-за отмены выступления.

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