ВМС США провели успешный пуск баллистической ракеты «Трайдент-2» с борта атомной подводной лодки «Род-Айленд». Субмарина в момент старта ракеты была под водой, пуск произошел вечером 9 мая у берегов штата Флорида.

«Главной целью испытания была оценка и проверка готовности стратегических систем вооружения подводной лодки атомного ракетного базирования», — сообщили ВМС США.

Согласно данным американских военных, ракета успешно поразила условную цель на расстоянии более 11 тысяч километров от места пуска. «Трайдент-2» — трехступенчатая баллистическая ракета, стоящая на вооружении ВС США с 1990 года. Ракета обладает разделяющейся головной частью с блоками индивидуального наведения и может поражать цели на расстоянии до 11,3 тысячи километров.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ВВС США сбили ракету лазером в воздухе.