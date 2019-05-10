Известная российская телеведущая Дана Борисова оказалась в плену у обстоятельств. Как говорится, свернула на кривую дорожку. И, надо отдать должное ее мужеству, Дана не стала таить от общественности свою наркозависимость.

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Наоборот, регулярно делилась тем, как она борется с этим пагубным пристрастием. Но, при этом, в борьбе за новую жизнь журналистка чуть не потеряла самого близкого человека — 12-летнюю дочь Полину. Об этом сообщает издание «СтарХит». Но в итоге, несмотря на сложные отношения, Полина поняла, как нелегко ее маме и простила ей все обиды. Девочка уверена, что ее мама до лечения и в настоящее время — «это два разных человека».

На прошлой неделе Дана отметила двухлетие трезвости в одном из столичных заведений. Главным гостем торжества была Полина. В своем Instagram телеведущая поблагодарила близких, и в первую очередь дочь, за помощь в возвращении к трезвой жизни, и опубликовала фото с мероприятия.

Instagram @danaborisova_official

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, как сбежавшая из дома после ссоры с матерью дочь Борисовой Полина, вернулась домой.