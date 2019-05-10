Сына от Максима: Сразу несколько поклонниц бьются за сердце Виторгана

Максим Виторган после расставания с Ксеней Собчак снова стал завидным женихом.

За сердце артиста бьются несколько поклонниц. Его странички в соцсетях просто пестрят от предложений руки и сердца прекрасных дам.

Гороскоп на 10 мая: Самое худшее позади, Близнецы!

Так, одна из них без обиняков заявила о самом главном.

«Я хочу от вас сына», — написала поклонница Максиму.

А в это время артист отдыхал в Испании. И ему удалось осуществить то, что он так давно хотел — собрать вместе всех своих детей. Вместе с младшим сыном Платоном на отдых к отцу прилетел 17-летний Даниил и дочь Полина. По признанию счастливого отца, его старшие дети активно помогают ему «возиться» с младшим. Об этом сообщает издание 7Дней.ru.

Радостный Максим размещает фото детей в своем Instagram.

Instagram @mvitorgan

Поклонницы, при этом, объявили настоящую охоту за благорасположением Максима. Объявили в буквальном смысле — в сети запущен хештег #хочусынаотмаксима, под которым девушки признаются актеру в чувствах.

Артисту остается только одно — выбрать достойную!

Между тем Ксения Собчак никак не реагирует на возросшее внимание поклонниц к своему бывшему мужу.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о том, что режиссер Константин Богомолов опубликовал романтическое видео с Ксенией Собчак, которое он снял во время их совместной поездки в Италию.