В МИД Японии заявили, что детали встречи Путина и Абэ в июне прорабатываются

Дата и место встречи премьер-министра Японии Синдзо Абэ и президента РФ Владимира Путина во время визита российского лидера на саммит «Большой двадцатки» в Осаке, который пройдет 28 — 29 июня, пока прорабатываются. Об этом сообщил МИД Японии по итогам визита в Москву главы этого ведомства Таро Коно.

«Мы еще обсуждаем детали, встретятся ли лидеры перед или после саммита, и где именно произойдет встреча — в Осаке или Токио», — сообщила заместитель пресс-секретаря МИД Японии Мицуко Шино.

За последний год состоялось пять встреч Путина и Абэ.

В пятницу, 10 мая, в российской столице прошли переговоры глав внешнеполитических ведомств обеих стран — Сергея Лаврова и Таро Коно. По словам главы МИД РФ, стороны в том числе обсуждали график дальнейших контактов на высшем и высоком уровне. Он напомнил, что на регулярной основе проходят переговоры руководителей внешнеполитических и оборонных ведомств в формате «2+2». Очередная, уже четвертая, встреча в таком формате состоится в Токио 30 мая.

Кроме того, Лавров и Коно затронули вопрос мирного договора между Москвой и Токио. Российский министр подчеркнул, что речь идет о выходе на такие договоренности, которые в полной мере отвечали бы интересам двух стран.

Глава МИД РФ также отметил, что обсудил с японским коллегой тематику налаживания совместной хозяйственной деятельности на южных Курильских островах, целью которой является выход на взаимовыгодные схемы практической кооперации, которые «отвечали бы интересам компаний-участниц и задачам социально-экономического развития соседних регионов — Сахалинской области и префектуры Хоккайдо».

Ранее 5-tv.ru сообщал, что МИД Японии не стал заявлять о принадлежности Курил стране в очередном ежегодном докладе «Синяя книга по дипломатии».