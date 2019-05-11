«Лучше налысо побрейся»: Фанаты раскритиковали Серябкину, ставшую блондинкой

В сети обсуждают новую прическу известной российской певицы Ольги Серябкиной, которая была участницей группы SEREBRO, а теперь выступает сольно под псевдонимом Molly.

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На днях артистка опубликовала на своей страничке в Intsgram снимок, на котором она предстала перед подписчиками в совершенно необычном образе.

Instagram @serebro_official

Некогда жгучая брюнетка стала блондинкой. Подписчики буквально разделились на два лагеря, обсуждая новую прическу своего кумира. Некоторые отметили, что им непривычно видеть Ольгу Серябкину такой, однако же большинство фолловеров выразили категоричное непринятие блондинки.

«Не идет блондинкой, вообще»

«Лучше налысо побрейся»

«Это не ваш цвет волос»

«С темными волосами идет больше, чем со светлыми волосами»

«Белой не идет»

«С темным лучше»

«Это не твой цвет»

«Оля, я тебя сначала не узнала. По-моему, брюнеткой лучше», — прокомментировали новый цвет волос певицы подписчики. Ольга оставила сообщения фолловеров без ответа.

Ранее 5-tv.ru сообщал о том, что фанат Ольги Серябкиной хотел сделать татуировку с изображением певицы MOLLY, но некачественная работа сделала лицо на портрете неузнаваемым.