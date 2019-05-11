На 12 часов задержан рейс из Петербурга в Анталью

Рейс авиакомпании AzurAir ZF7897 из Петербурга в турецкую Анталью задерживается на 12 часов. Об этом сообщается на онлайн-табло петербургского аэропорта «Пулково».

Самолет с туристами должен был вылететь в ночь на субботу, 11 мая, в 2.15. В настоящее время, вылет назначен на 14.00.

Как сообщает телеканал «Санкт-Петербург», на сайте авиакомпании AzurAir сообщается уже о восьми задержках рейсов, как из Антальи, так и прибывающих в туристический курортный город.

Ранее 5-tv.ru сообщал о экстренной посадке AzurAir во Вьетнаме. У самолета с российскими туристами, направлявшимся в Новокузнецк, произошли проблемы с шасси и экипаж принял решение вернуться в Камрань.