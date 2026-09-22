Собянин: Около 56 тысяч школьников учатся в предпрофессиональных классах Москвы

Почти 56 тысяч школьников учатся в предпрофессиональных классах в этом учебном году. Об этом Сергей Собянин рассказал в своем канале в мессенджере «Макс».

«Это свыше половины всех старшеклассников города и почти на 20 процентов больше, чем в прошлом году. Предпрофессиональные классы открыты более чем в 75 процентах всех столичных школ», — отметил мэр Москвы.

Учеба в предпрофессиональных классах помогает ребятам выбрать будущую профессию. Им доступно шесть направлений: инженерное, ИТ, медицинское, предпринимательское, медиа и психолого-педагогическое. Школьники углубленно изучают профильные предметы, осваивают необходимые навыки в колледжах, решают проектные и исследовательские задачи, а также посещают с экскурсиями предприятия и офисы компаний.

«Партнерами выступают свыше 400 компаний и предприятий, больше 40 университетов, около 40 колледжей и две научные организации», — добавил Сергей Собянин.

Ученики предпрофессиональных классов сдают ЕГЭ на высокие баллы. У ребят из инженерных и ИТ-классов средний балл по профильной математике — 80, физике — 78,5, информатике — 77. А первая в истории единого госэкзамена 500-балльница Екатерина Малкова окончила инженерный класс школы № 1409.

Обучение в предпрофессиональных классах соответствует задачам проекта «Все лучшее детям» нацпроекта «Молодежь и дети». Подробнее о национальных проектах России и вкладе столицы можно узнать на специальной странице.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.