Не просто отдых: фаза быстрого сна связана с риском развития 83 болезней

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Диана Кулманакова
Диана Кулманакова 8 0

Сколько нужно спать, чтобы не умереть молодым?

Как сон влияет на развитие болезней и состояние здоровья

Фото: ИЗВЕСТИЯ/Полина Фиолет

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PLOS Medicine: фаза быстрого сна оказалась связана с риском развития 83 болезней

Исследование показало, что продолжительность и структура сна могут быть связаны с вероятностью развития различных заболеваний, а особое значение имеет фаза быстрого сна. Работа опубликована в журнале PLOS Medicine.

Ученые из Столичного медицинского университета в Китае изучили данные 95 559 участников проекта по изучению здоровья. С помощью носимых трекеров специалисты анализировали особенности сна людей в течение недели и сопоставляли их более чем с тысячей заболеваний. Средний период наблюдения составил почти девять лет.

Наиболее заметную связь исследователи обнаружили у фазы быстрого сна, или фазы быстрого движения глаз. В этот период человек видит большинство сновидений, а активность мозга становится похожей на состояние бодрствования.

Участники с большей продолжительностью фазы быстрого сна имели более низкий риск развития десятков заболеваний, включая сердечную недостаточность, болезнь Альцгеймера, гипотонию и фибрилляцию предсердий.

«Мы обнаружили, что изменения в режиме сна связаны со 156 случаями заболеваний», — говорится в исследовании.

Авторы работы установили, что более высокая доля фазы быстрого сна была связана с меньшим риском развития 83 заболеваний. При этом большая продолжительность глубокого сна также оказалась связана со снижением вероятности некоторых состояний, включая диабет 2-го типа и болезнь Паркинсона.

Исследователи отметили, что оптимальной продолжительностью сна считается период от шести до восьми часов в сутки. Сон менее пяти часов оказался связан с повышенным риском развития 37 заболеваний по сравнению с продолжительностью сна от шести до восьми часов.

При этом ученые подчеркнули, что исследование не доказывает прямую причинно-следственную связь между особенностями сна и болезнями. Однако использование данных о реальном сне большого числа людей позволяет лучше изучать взаимосвязь между качеством отдыха и состоянием здоровья.

На продолжительность фазы быстрого сна могут влиять режим дня, стресс, употребление алкоголя и возрастные изменения. Специалисты считают, что дальнейшие исследования помогут точнее понять роль отдельных фаз сна в профилактике заболеваний.

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