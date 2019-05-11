Почему Константин Меладзе в течение десяти лет скрывал роман с Верой Брежневой

Одному из знаменитых российских композиторов — Константину Меладзе — в субботу, 11 мая, исполняется 56 лет. Однако, как ни странно, в этот день большинство СМИ решили вспомнить не конкретно его биографию и творческий путь, а начало романа с певицей Верой Брежневой.

Меладзе узаконил отношения с артисткой в 2015 году. Но началась их история куда раньше — примерно в 2005-м. Тогда композитор еще жил в браке с первой супругой — Яной. Она неоднократно подозревала мужа в изменах. Довольно сложно жить без подозрений, когда журналисты то и дело приписывали Константину Меладзе то роман со звездой украинской «Фабрики звезд» Евой Бушминой, то с Полиной Гагариной.

По информации StarHit, довольно четкое опасение у Яны появилось во время третьей беременности. Она даже решила напрямую связаться с Брежневой и задать ей конкретный вопрос.

«У нас рабочие и дружеские отношения, как у отца с дочерью… Он мой наставник. Ничего нет…» — ответила тогда певица.

Таким образом, супруги прожили в браке еще несколько лет. Во время развода бывшая жена Константина Меладзе призналась, что больше всего ее ранил вовсе не факт наличия другой женщины, а всесторонняя ложь, среди которой ей пришлось прожить аж десять лет. Сейчас, по словам Яны, они общаются только на темы, касающиеся детей.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Вера Брежнева всерьез задумалась об общем с Меладзе ребенке.