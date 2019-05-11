Страшная авария в Петербурге: Легковушка протаранила микроавтобус

Страшная авария произошла во Фрунзенском районе Петербурга в субботу, 11 мая, на Бухарестской улице около института Кино и Телевидения.

Как стало известно 5-tv.ru, легковой автомобиль во время совершения обгона попал колесом в лужу. Водитель не справился с управлением и машина отлетела в идущий рядом микроавтобус, который в свою очередь перевернулся и улетел в трамвай.

Как видно на кадрах с места происшествия, все транспортные средства получили серьезные повреждения. Есть пострадавшие. У трамвая пробит серьезно левый бок. Оба автомобиля лежат на боку.

Известно, что есть пострадавшие. Их количество уточняется.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о столкновении двух маршруток в Адмиралтейском районе Петербурга в пятницу, 10 мая. Пострадали девять человек.