«Очень недовольны»: видео с пассажирами, которые не смогли вылететь из Саратова

, 20:24 Эксклюзивное видео 26

Самолет Embraer 170, экипаж которого должен был выполнить рейс сообщением Саратов — Москва, оказался неисправен.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео из саратовского аэропорта, откуда вечером в субботу, 11 мая, должен был отправиться самолет Embraer 170 сообщением Саратов — Москва авиакомпании Pegas Fly. Однако вылет не случился из-за неисправности воздушного судна.

О неполадках с лайнером людям объявили, когда они уже сидели на своих местах и готовились к взлету. В результате пассажиры были вынуждены покинуть самолет и вернуться в терминал. На новых кадрах видно, что сейчас в аэропорту Саратова происходит неразбериха.

По предварительным данным, оказаться в «Шереметьево» 11 мая смогут только те, у кого приобретены транзитные билеты. Дата и время вылета остальных пассажиров не называется. По словам одной из женщин, поведение сотрудников авиакомпании Pegas Fly оставляет желать лучшего, поскольку людей держат в неведении.  

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Embraer 170 должен был вылететь из Саратова в 17.20 по местному времени.

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