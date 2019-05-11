«Очень недовольны»: видео с пассажирами, которые не смогли вылететь из Саратова

В распоряжении 5-tv.ru оказалось видео из саратовского аэропорта, откуда вечером в субботу, 11 мая, должен был отправиться самолет Embraer 170 сообщением Саратов — Москва авиакомпании Pegas Fly. Однако вылет не случился из-за неисправности воздушного судна.

О неполадках с лайнером людям объявили, когда они уже сидели на своих местах и готовились к взлету. В результате пассажиры были вынуждены покинуть самолет и вернуться в терминал. На новых кадрах видно, что сейчас в аэропорту Саратова происходит неразбериха.

По предварительным данным, оказаться в «Шереметьево» 11 мая смогут только те, у кого приобретены транзитные билеты. Дата и время вылета остальных пассажиров не называется. По словам одной из женщин, поведение сотрудников авиакомпании Pegas Fly оставляет желать лучшего, поскольку людей держат в неведении.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что самолет Embraer 170 должен был вылететь из Саратова в 17.20 по местному времени.