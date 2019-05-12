Видео: В Петербурге прошла встреча потомков Михаила Ломоносова

В историческом здании напротив Адмиралтейства и Исаакиевского собора прошла встреча порядка 50 членов семей-потомков поморского рода Ломоносовых, а именно потомства родной сестры первого русского ученого Марии Ломоносовой-Головиной.

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Это первая и самая масштабная встреча и фотосессия в Петербурге потомков семьи Ломоносовых и непрямых потомков ученого. Семьи так или иначе связанные с семьей кровной связью приехали в основном из Москвы, Петербурга, Архангельска и Благовещенска.

В рамках семейной встречи потомки сделали массовую совместную фотографию, познакомились с родственниками, с которыми до этого никогда не встречались. Также они провели банкет, обменялись контактами, вписали имена в родословную книгу, которая ведется с 50-х годов семейством Пакишевых — внучатого племянника Михаила Васильевича примерно в 15-17 поколениях и договорились в дальнейшем продолжать объединять людей связанных пусть и дальним, но почетным родством.

Самое сложное, по словам одной из инициаторов мероприятия Натальи Сениной, — это не сбор сведений и анкетирование, а именно сбор многочисленных потомков вместе в одном месте. Родственников Ломоносова раскидало по всей России и миру. Многие живут за границей и не могут приехать. Всего, по данным организаторов, количество ныне живущих непрямых потомков первого русского ученого сегодня без малого 2000 человек.

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