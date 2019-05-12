Астрологический прогноз для всех знаков зодиака на неделю с 13 по 19 мая

В целом предстоящая неделя благоприятствует практическим делам и приземленным планам. Постарайтесь уделить больше внимания конкретным задачам, которые вы хотели бы решить. Это будет лучше бесплодных мечтаний и отвлеченных фантазий, которые могут вас посетить, однако не приведут ни к чему позитивному.

Овен — гороскоп на неделю

Овнам предстоит относительно спокойная неделя. Любвеобильное и авантюрное настроение прошло, Венера покидает знак Овна. Вы можете немного отдохнуть и провести неделю в спокойном ритме.

Телец — гороскоп на неделю

Для Тельцов неделя будет продуктивная, склоняющая к организованности, вдумчивости и предприимчивости. Вы сможете найти решения задач, которые до этого не удавалось разрешить. Возможно, вам удастся по-новому и более эффективно организовать свои проекты, заключить удачные сделки или достичь выгодных договоренностей. Используйте эту неделю, чтобы спланировать и организовать все, что нужно.

Близнецы — гороскоп на неделю

У Близнецов неделя завышенных ожиданий, а также сложности с организованностью и пунктуальностью. Вы больше преуспеете, если станете записывать свои планы на день, а потом тщательно ранжировать и начинать выполнять их с наиболее главного. Тогда, даже если что-то не успеете, то скорее всего это будет что-то второстепенное.

Рак — гороскоп на неделю

Для Раков практичная и гармоничная неделя. Вы организованы и чувствуете покой в душе, что не может вас не радовать. Постарайтесь распланировать дела, которые принесут вам наибольшее душевное удовлетворение, и сделайте их на этой неделе. Тогда вы почувствуете одновременно и душевную удовлетворенность, и чувство выполненного долга. Энергии предстоящей недели как раз позволяют вам совместить душевное и практичное.

Лев — гороскоп на неделю

Для Львов скорее напряженная неделя. Конфликт между желаемым и действительным начинает нарастать, и вы чувствуете, что не удается полностью воплотить задуманное. Постарайтесь отложить несрочные дела, а мелкие или неважные — делегировать, чтобы избежать суеты. Сосредоточьтесь на том, что по-настоящему важно.

Дева — гороскоп на неделю

Для Дев очень плодотворная и энергичная неделя. Вы почувствуете подъем сил и небывалую организованность. Возможно, это позволит вам успеть в два раза больше обычного. Используйте эту возможность с толком, в частности желательно разрешить множество мелких, но необходимых дел, чтобы впоследствии они не занимали ваше внимание.

Весы— гороскоп на неделю

Для Весов — конфликтная неделя. Вам не удается элегантно выразить свое мнение и донести до окружающих свои пожелания. И возникшее разочарование вы по большей части сдерживаете, но иногда оно прорывается в виде конфликта или раздражения. На предстоящей неделе вам могут помочь снисходительность к окружающим, а также несколько философское отношение к жизни.

Скорпион — гороскоп на неделю

Для Скорпионов также конфликтная неделя, связанная с невозможностью выразить свои взгляды и неспособностью понять оппонентов. Вам будет сложно найти компромисс и сложно промолчать, когда при вас говорят что-то на ваш взгляд неправильное. Снять напряжение вам помогут занятия спортом или активная умственная работа — например написание диссертации или решение аналитической задачи.

Стрелец — гороскоп на неделю

Для Стрельцов довольно спокойная неделя, преисполненная оптимизма, позитивного отношения к жизни и способности широко смотреть на вещи. Эта неделя подойдет для того, чтобы решать большие задачи и размышлять о глобальных проблемах. Если ваша работа связана с такими вопросами, — то для вас особо удачный период. Для остальных просто период подъема, оптимизма и положительного отношения к жизни.

Козерог — гороскоп на неделю

Козерогам на следующей неделе рекомендуется больше планировать и меньше делать. По крайней мере, резкие необдуманные действия не приведут к желаемым результатам. А планы, в том числе долгосрочные, окажутся точными надежными и эффективными. Используйте схемы, списки и диаграммы, чтобы наглядно зафиксировать свои планы.

Водолей — гороскоп на неделю

У Водолеев будет ярко выражен конфликт между их идеями и способом их изложения. Такое ощущение, что вас никто не понимает, или не хочет понять. Постарайтесь не терять расположения духа и веру в свои идеи. Вы можете записать их пока для себя, а донести до окружающих после, когда для этого будет более благоприятный период. Неделя не способствует переговорам и достижению удачных договоренностей.

Рыбы— гороскоп на неделю

Для Рыб плодовитая и гармоничная неделя. Вы можете многое передумать и перечувствовать. Как никогда удачно доносите свои чувства и мысли до окружающих. А также находитесь в хорошем расположении духа и приятном настроении. Воспользуйтесь этой неделей, чтобы воспитать в себе светлое и благодарное отношение к своей жизни и своему окружению.

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