В МЧС прокомментировали обрушение части дома после взрыва газа в Ростовской области

Два человека погибли в результате обрушения части дома после взрыва бытового газа в поселке Чистоозерный Ростовской области. ЧП произошло после полуночи в воскресенье, 12 мая. Обстоятельства произошедшего 5-tv.ru прокомментировали в региональном МЧС.

«12 мая в 00:30 по московскому времени в дежурную смену ГУ МЧС России по Ростовской области поступило сообщение о том, что в поселке Чистоозерный Каменского района по адресу улица Ленина, дома 35, в результате предварительно взрыва бытового газа, произошло частичное обрушение кровли 16-тиквартирного двухэтажного дома. Произошло обрушение кровли над двумя квартирами. Было эвакуировано 12 человек, двое из них госпитализированы в ЦРБ Каменск-Шахтинска, один человек находится без признаков жизни. На месте развернут пункт временного размещения, спасателями производится разбор завалов», — рассказала начальник пресс-службы ГУ МЧС России по Ростовской области Марина Чернявская.

После стало известно, что в карете скорой помощи скончалась пострадавшая несовершеннолетняя девочка, 2010 года рождения.

Ранее 5-tv.ru публиковал эксклюзивное видео с места обрушения дома после взрыва газа в Ростовской области.