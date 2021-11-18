Психологи рассказали, как черный цвет одежды влияет на здоровье человека

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Алиса Маркова
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Специалисты выяснили, что любовь к темным нарядам связана сразу с целым рядом психологических нарушений.

Фото, видео: www.globallookpress.com

Российские психологи выяснили, как преобладание черного цвета в одежде влияет на состояние здоровья человека. Оказалось, что любили темных нарядов рискуют получить массу психологических нарушений.

Согласно результатам исследования, черная одежда снижает когнитивные способности ее владельцев. Так, темный цвет может привести к частичной сенсорной депривации — состоянию, при котором человек перестает чувствовать запахи, слышать звуки и испытывать тактильные ощущения.

Кроме того, преобладание черного цвета в гардеробе может вызвать продолжительную депрессию и стать причиной уныния. Об этом сообщают «Актуальные новости». Вследствие этого психологи рекомендуют не отказываться от других цветов в одежде, в особенности детской, и обустраивать комнаты в ярких тонах.

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