Дама с косой у порога: ТОП-5 признаков приближающейся смерти

Утрата родных и близких людей — большая беда, через которую проходят все люди. По словам специалиста по звездам, в каждом из нас заложена программа, сколько и как мы проживем, а также в этом небесном документе прописан сценарий нашего ухода в мир иной. С точки зрения астрологии, существует пограничное состояние между моментом, когда нас может забрать могущественная смерть и вероятностью, шансом прожить еще какое-то время. Распознав определенные знаки, которые нам посылает подсознание, можно буквально вытащить человека с того света. Провидица Алена Никольская перечислила ТОП-5 признаков приближающейся смерти.

№ 1 — Отсутствие желания жить

Такого человека можно практически сразу выделить из толпы: он выглядит так, словно уже умер. В таком подавленном состоянии человек может находиться, если кончина настигла кого-то из его близких, и он сильно переживает утрату, вплоть до нежелания жить дальше.

«В такие минуты важно, чтобы вы максимально поддерживали, были рядом, старались каким-либо образом разнообразить его жизнь, досуг. Показывайте, что вы его любите, цените, что он для вас очень важен, что ему есть ради чего жить», — посоветовала провидица.

№ 2 — Начинают сниться «мертвые» сны, с участием покойников

Вам или вашему знакомому начинает сниться умерший человек, но во сне он живой. И покойник словно уходит по дороге, при этом иногда словно зовет вас за собой.

№ 3 — Веет холодом

«От человека, который смотрит в глаза смерти, чувствуется холодок, и даже цвет кожи становится бледным, практически белым», — указала на настораживающий признак Никольская.

№ 4 — Покорность

Если человек выражает покорность, словно смиряется: он уже все отпустил и перестал бороться.

№ 5 — Размытость на фотографиях

«Присмотритесь к фотографиям человека: если они с не совсем резким изображением, он словно стерт, то пора бить тревогу», — считает астролог.

Однако скорой кончины можно избежать либо ее отсрочить, уверена Алена Никольская. Достаточно «включить» свою любовь на полную катушку, оказать помощь, окружить заботой, помочь вернуть человеку интерес к жизни. Если все усилия тщетны, в таком случае, советует провидица, нужно принять судьбу с уважением и благодарностью.

«Пользуйтесь сегодняшним моментом, пока близкий человек жив, поблагодарите его за все и скажите, как вы его любите. Многие вещи — в наших руках», — резюмировала специалист по звездам.

Как ранее рассказывал 5-tv.ru, астрологи считают, что, когда человек берет у вас определенную сумму в долг, он подсознательно хочет, чтобы с вами случилось что-то нехорошее, поэтому существуют определенные правила, как давать и брать деньги в долг.