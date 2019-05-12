Соратники Порошенко обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

Фракция партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины намерена обратиться в международные институты с заявлением о том, что Россия якобы нарушает права коренных народов на своей территории, сообщает URA.RU.
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В тексте речь идет о якобы системных нарушениях прав народов Северного Кавказа, «Идель-Урала», Сибири и других регионов России.
«Начиная с 2014 года Российская Федерация, одновременно с вооруженной агрессией против Украины усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России», — отмечается в тексте.
Украинские депутаты намерены потребовать прекращения предполагаемых нарушений при помощи международных организаций.
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