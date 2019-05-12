Соратники Порошенко обвинили Москву в дискриминации коренных народов России

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Фракция партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде готовит обращение в международные институты с заявлением о том, что РФ якобы нарушает права коренных народов на своей территории.

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Фото, видео: www.globallookpress.com

Фракция партии «Блок Петра Порошенко» в Верховной Раде Украины намерена обратиться в международные институты с заявлением о том, что Россия якобы нарушает права коренных народов на своей территории, сообщает URA.RU.

«В повестку дня заседания парламента 14 мая может быть включен проект постановления № 10125 «Об обращении Верховной рады к ООН, ПАСЕ, Парламентской ассамблее НАТО, Парламентской ассамблее ОБСЕ, национальным парламентам государств мира об осуждении нарушения прав коренных народов в Российской Федерации», — говорится в сообщении, опубликованном на сайте партии.

В тексте речь идет о якобы системных нарушениях прав народов Северного Кавказа, «Идель-Урала», Сибири и других регионов России.

«Начиная с 2014 года Российская Федерация, одновременно с вооруженной агрессией против Украины усилила политическое и ассимилирующее давление на коренные народы России», — отмечается в тексте.

Украинские депутаты намерены потребовать прекращения предполагаемых нарушений при помощи международных организаций.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Рада предложила Зеленскому необычную инаугурацию.

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