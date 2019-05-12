«Разговор ни о чем»: эксперт о словах Порошенко по поводу «самой сильной армии»

Заявление бывшего президента Украины Петра Порошенко, согласно которому армия Незалежной является одной из самых сильных в Европе, — это «разговор ни о чем». Так в беседе с телеканалом RT слова экс-главы государства оценил эксперт Международного института гуманитарно-политических исследований Владимир Брутер.

В субботу, 11 мая, Порошенко опубликовал на Facebook пост о том, что за пять лет своего правления он якобы превратил ВСУ в «одну из самых сильных армий Европы». И теперь Украина располагает достаточным военным потенциалом для уверенной защиты от врага, считает бывший лидер.

Однако, по мнению эксперта, украинские военные могут лишь превосходить своих коллег из Молдовы или Литвы, но эти страны нельзя заподозрить в противостоянии Незалежной. А с армиями стран НАТО или России Украина конкурировать не в состоянии.

«Украинская армия — это разговор ни о чем. У нее нет противника. Это самое главное, и как раз приводит к низкой мотивации военнослужащих», — считает Брутер.

Также он добавил, что самим гражданам Незалежной никакая армия и вовсе не нужна. Люди устали от военных действий и хотят спокойствия и возвращения к нормальными отношениям с Россией.

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