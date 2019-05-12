Фото: вдова Сергея Доренко документально подтвердила проблемы с сердцем у журналиста

Вдова Сергея Доренко Юлия предоставила документы, подтверждающие проблемы с сердцем у известного журналиста, сообщает радиостанция «Говорит Москва».

Согласно опубликованным данным, в 2016 году Доренко был поставлен диагноз «аневризма аорты». С тех пор журналист наблюдался у врачей и принимал лекарства.

Вдова Доренко отметила, что дочери Сергея Леонидовича от первого брака не могли знать о проблемах отца со здоровьем, поскольку редко общались.

Ранее дочери Сергея Доренко Екатерина и Ксения попросили провести дополнительную посмертную экспертизу, что привело к отмене церемонии прощания с журналистом на Троекуровском кладбище. Сергей Доренко скоропостижно скончался 9 мая во время поездки на мотоцикле в Москве.