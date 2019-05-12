Младший сын Табакова увидел в 46-летней британской актрисе идеальную женщину

Сын народного артиста Олега Табакова и актрисы Марины Зудиной Павел показал свой любимый типаж женщины. 11 мая он разместил на своей странице в Instagram фотографию 46-летней британской актрисы Клэр Форлани, обведя ее лицо сердечком.

Instagram @tabakov_pavel

Как сообщает сайт Teleprogramma.pro, ранее 23-лентий актер был замечен в обществе своей коллеги Марии Фоминой, а после — встречался с Елизаветой Костюковой, знакомой ему по школе. В то же время Павел Табаков признавался, что у него не складываются отношения с женщинами, так как они его жестоко обманывают.

В одном из интервью молодой человек признавался, что мечтает о семье и детях. Его возлюбленная должна совмещать работу и семью, а дома проявлять женственность и нежность.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как младший сын Олега Табакова преобразился после ухода из театра.