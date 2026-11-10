«Способен разобраться сам»: девушка Кузьмы Сапрыкина открестилась от его проблем

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Дарья Белова
Дарья Белова 60 0

Рита Аверина попросила журналистов обращаться к актеру напрямую.

Девушка Кузьмы Сапрыкина высказалась о скандале

Фото: Instagram*/ ritaaverina_

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Девушка Кузьмы Сапрыкина заявила о расставании после новостей о дебошах актера

Девушка актера Кузьмы Сапрыкина Рита Аверина заявила, что больше не связана с артистом. Соответствующую публикацию она разместила в социальных сетях на фоне сообщений о предполагаемых задержаниях актера в Минске.

«Прошу не беспокоить меня, я не комментирую жизнь и поступки Кузьмы, он способен разобраться сам, взрослый человек, связывайтесь с ним напрямую, чтобы получить ответы на интересующие вас вопросы. Наши жизни никак более не связаны», — написала Аверина.

При этом девушка не стала уточнять, когда именно они прекратили отношения и что стало причиной такого решения.

Директор актера Наталья Гнеушева опровергла сообщения о его задержании. В беседе с 5-tv.ru она заявила, что артист находится в Москве и занят на съемках.

«Он в Москве, на смене», — сообщила представитель Сапрыкина.

Ранее ряд Telegram-каналов сообщил, что актер сначала устроил конфликт в ресторане быстрого питания, после чего его доставили в изолятор временного содержания.

После освобождения Сапрыкин отправился в кафе, где вновь поссорился с сотрудниками. Артист оскорблял персонал, стучал по столу и требовал обслуживания, ссылаясь на свою известность.

Также появились сообщения о возбуждении административного дела и возможном запрете актеру въезжать в Белоруссию в течение пяти лет.

Кузьма Сапрыкин получил известность благодаря роли в спортивной драме «Движение вверх». Также он снимался в сериале «Химкинские ведьмы» и других проектах.

Лучшее из мира шоу-бизнеса — от Пятого канала в мессенджере МАКС.

* — принадлежит Meta, признанной в РФ экстремистской и террористической организацией, ее деятельность запрещена на территории РФ.

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