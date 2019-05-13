Племянник Меган Маркл пострадал в массовой драке в США

Племянник герцогини Сасскеской Меган Маркл Тайлер Дули попал в больницу с серьезной травмой, полученной в массовой драке. По информации таблоида TMZ, молодой человек был настолько пьян, что не почувствовал боли от перелома лодыжки.

Полиция города Грантс-Пасс сообщает, что в конфликте возле бара Wonder Bur участвовало около 20 человек, в том числе несколько женщин. При этом никто не был арестован. Инцидент произошел в ночь на 12 мая.

Очевидцы сообщают, что 26-летний родственник Меган Маркл хвастался своими часами Rolex, когда его забирала карета скорой помощи.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Тайлер Дули едва не устроил резню в лондонском клубе, спустя несколько часов после свадьбы Меган Маркл и принца Гарри.