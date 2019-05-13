Лазарев объяснил, почему снова решил участвовать в Евровидении

В Тель-Авиве стартовал международный песенный конкурс «Евровидение».

Соревновательная часть начнется через два дня, а пока участники прошли по «оранжевой ковровой дорожке». Это традиционная церемония, которая знакомит публику с конкурсантами из сорока одной страны.

Россию уже во второй раз представляет Сергей Лазарев с песней «Крик». Артиста сопровождал Филипп Киркоров, который является соавтором композиции.

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Лазарева считают одним из фаворитов Евровидения. Вместе с ним в тройку лидеров входят представители Швеции и Нидерландов. Российский певец выступит во втором полуфинале конкурса 16-го мая.

«Я вновь еду, потому что у меня есть возможность достойно представить свою страну и показать себя европейской публике совершенно с другой стороны», — сказал Лазарев «Известиям».

Финал состоится в субботу. Уже по тому, как выглядели некоторые конкурсанты стало понятно, что «Евровидение-2019» будет экстравагантным. Накануне конкурса в Тель-Авиве приняты повышенные меры безопасности.

Власти опасаются прежде всего провокаций исламских радикалов. Не обошлось и без скандала. Перед началом церемонии на «оранжевой дорожке» несколько десятков активистов устроили акцию против оккупации Израилем палестинских территорий.

Они закрыли глаза черными повязками и встречали журналистов стоя на коленях. Через несколько минут участников протеста задержали стражи порядка.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев объяснил, почему считает себя Джоном Сноу.