Лазарев объяснил, почему снова решил участвовать в Евровидении

В Тель-Авиве стартовал международный песенный конкурс «Евровидение».
Соревновательная часть начнется через два дня, а пока участники прошли по «оранжевой ковровой дорожке». Это традиционная церемония, которая знакомит публику с конкурсантами из сорока одной страны.
Россию уже во второй раз представляет Сергей Лазарев с песней «Крик». Артиста сопровождал Филипп Киркоров, который является соавтором композиции.
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Лазарева считают одним из фаворитов Евровидения. Вместе с ним в тройку лидеров входят представители Швеции и Нидерландов. Российский певец выступит во втором полуфинале конкурса 16-го мая.
Финал состоится в субботу. Уже по тому, как выглядели некоторые конкурсанты стало понятно, что «Евровидение-2019» будет экстравагантным. Накануне конкурса в Тель-Авиве приняты повышенные меры безопасности.
Власти опасаются прежде всего провокаций исламских радикалов. Не обошлось и без скандала. Перед началом церемонии на «оранжевой дорожке» несколько десятков активистов устроили акцию против оккупации Израилем палестинских территорий.
Они закрыли глаза черными повязками и встречали журналистов стоя на коленях. Через несколько минут участников протеста задержали стражи порядка.
Ранее 5-tv.ru рассказывал, что Сергей Лазарев объяснил, почему считает себя Джоном Сноу.