Сергей Лазарев, представляющий в этом году Россию на конкурсе «Евровидение-2019» в Тель-Авиве, опубликовал в своем Instagram ролик с блиц-интервью участников песенного состязания, в которых они рассказывают, на кого из персонажей киносаги «Игра престолов» похожи.

«Евровидение близко. Участники выбрали себе героев Игры Престолов… Ну понятно, кто я», — написал Сергей Лазарев.

В своем интервью певец объясняет, что считает себя Джоном Сноу, потому что тот после смерти вернулся к жизни, а Лазарев вернулся на «Евровидение». И действительно, артист участвует в европейском конкурсе второй раз — в 2016 году с песней You Are the Only One («Ты — единственная») россиянин занял третье место, уступив украинской певице Джамале и австралийке Дами Им.

