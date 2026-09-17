«Отличаются от всех предыдущих»: Памфилова об уникальности предстоящих выборов

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Александра Якимчук
Александра Якимчук 50 0

Также председатель ЦИК отметила, что голосование проходит в год Единства народов России.

Фото, видео: © РИА Новости/ Кристина Соловьёва; 5-tv.ru

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Памфилова: выборы 2026 отличаются тем, что в них примут участие новые регионы

В парламентских выборах 2026 впервые примут участие новые регионы России. Об этом заявила председатель Центрального избирательного комитета (ЦИК) Элла Памфилова в ходе доклада о готовности избирательной системы к выборам в единый день голосования.

«Эти выборы отличаются от всех предыдущих. Отличаются по целому ряду факторов. <…> Впервые в них принимают участие четыре наших родных, любимых, воссоединенных с нами региона. Впервые они будут проводить выборы федерального значения, выборы в Государственную Думу», — отметила Памфилова.

Она выделила предстоящие голосование еще и потому, что оно пройдет в год Единства народов России. Председатель ЦИК уверена, что на данных выборах наш народ и продемонстрирует это самое единство.

Не упустила Памфилова из вида и то, что это важное голосование проходит в непростых условиях, когда против России «ополчился злобный западный мир».

Ранее 5-tv.ru писал о том, что для наблюдения за выборами в Государственную думу ЦИК пригласили 12 международных миссий. Они уже начали свою работу в России.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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