Собянин: столичный портал поставщиков открыл бизнесу из регионов новые горизонты

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Элина Битюцкая
Элина Битюцкая 27 0

Три четверти новых регистраций на площадке в 2026 году дали предприниматели из субъектов РФ.

Собянин: портал поставщиков открывает бизнесу регионов

Фото: max.ru/Мэр Москвы Сергей Собянин/mossobyanin

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Московский портал поставщиков стал точкой входа в госзаказ для бизнеса со всей страны. О том, как технологии столицы расширяют возможности региональных предпринимателей, мэр Москвы Сергей Собянин рассказал в личном блоге.

По словам градоначальника, при госзаказе приоритет отдают отечественной продукции — это один из самых действенных рычагов поддержки российских производителей и укрепления технологического суверенитета. Однако без специальных механизмов малому и среднему бизнесу, особенно из регионов, пробиться на торги непросто.

«Предлагать свою продукцию могут поставщики из любого региона. А участие в торгах является простым и необременительным даже для самого малого бизнеса», — написал Собянин.

Сегодня на площадке трудятся свыше 410 тысяч предпринимателей со всей страны. Более 90% из них — представители малого и среднего бизнеса. Продукцию и услуги через портал закупают более 60 тысяч государственных и муниципальных учреждений из 48 регионов России.

Только за семь месяцев 2026 года поставщики из Краснодарского края оформили контрактов на 226 миллионов рублей, предприниматели из Саратовской области — на 135 миллионов, из Ленинградской области — почти на 130 миллионов.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в Москве определили 205 проектов социально ориентированных некоммерческих организаций, которые получат грантовую поддержку мэра столицы. Победителей определял экспертный совет.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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