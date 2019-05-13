Продюсер Андрей Разин позвал Кирилла Кокорина в «Ласковый май»

Продюсер популярной в конце 80-х группы «Ласковый май» Андрей Разин позвал в новый состав коллектива Кирилла Кокорина, младшего брата осужденного футболиста. Таким образом Разин хочет привлечь Кокорина-младшего к занятиям музыкой, после того как Кирилл покинет места заключения.

«Мы готовы дать ему преподавателей, чтобы он занимался музыкой, чтобы он мог выходить на сцену, так как он хороший парень… Я думаю, что Кирилл больше не будет ни на кого кидаться» , — цитирует продюсера РИА Новости.

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Кирилл Кокорин получил такое же наказание, как и его старший брат — 1,5 года лишения свободы за нападение на водителя ведущей Первого канала Виталия Соловчука и на чиновника Минпромторга Дениса Пака. Учитывая дни в СИЗО, братьям Кокориным осталось провести в местах заключения 7,5 месяца.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что адвокат Кокорина рассказал, станет ли футболист отбывать срок в хозотряде СИЗО.