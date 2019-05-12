Адвокат Кокорина рассказал, станет ли футболист отбывать срок в хозотряде СИЗО

, 12:18 Видео 118

Андрей Ромашов отметил, что спортсмен не воспользуется возможностью остаться в изоляторе для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: ТАСС / Сергей Бобылев, Пятый канал

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 265

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий на суде интересы футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист не воспользуется возможностью отбыть срок в хозяйственном отряде следственного изолятора. В соответствии с первой частью статьи 77 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, лица, приговоренные к лишению свободу на срок не более пяти лет, в исключительных случаях могут быть оставлены в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

«Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», — цитируют «Известия» адвоката.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы огласили приговор фигурантам резонансного дела о драках в столице. Александр и Кирилл Кокорины получили по полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — по одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.

Тема:
Драка Кокорина и Мамаева 265
9 мая
Он что умер? — подписчики высмеяли сентиментальный коллаж Аланы Мамаевой
9 мая
Видео: Кокорин и Мамаев могут не доехать до колонии и вскоре выйти на свободу
8 мая
Реакция Кокорина и Мамаева: Футболистов приговорили к реальным срокам
8 мая
«Карающий» стул Кокорина «приговорили» к уничтожению — видео
8 мая
Трансфер «на кичу»: Кокорин и Мамаев получили реальные сроки
8 мая
«Ждем-ждем» — Дзюба будет рад видеть Кокорина в «Зените» после приговора
8 мая
Кокорина и Мамаева доставили в суд для оглашения приговора
8 мая
«Хочу видеть его в команде» — тренер «Зенита» о судьбе Кокорина
6 мая
Александр Кокорин расплакался, произнося последнее слово в суде
6 мая
Вина доказана: Кокорину и Мамаеву грозят реальные тюремные сроки

Читайте также

Только в нашей группе ВКонтакте!Больше фото и видео, опросы, живое общение
и не только серьёзные новости!

Последние новости

13:22
«Гол в свои ворота» — в сети потешаются над попытками Терезы Мэй сыграть в футбол
13:01
Как прошла свадьба дочери Александра Серова — видео
12:42
Младенец сгорел в автомобиле на юге России — фото
12:39
«Это не наша вина»: Дочери Сергея Доренко об отмененном прощании с журналистом
12:31
Желаем вам реальной любви: Брежнева разозлилась из-за просьбы поздравить Меладзе
12:24
Источая искры: пассажирский самолет приземлился на нос без передних шасси
12:18
Адвокат Кокорина рассказал, станет ли футболист отбывать срок в хозотряде СИЗО
12:09
В ОАЭ прогремели взрывы на семи нефтяных танкерах — СМИ
11:53
В десятку богатейших людей Великобритании вошли трое россиян
11:46
Как изменились правила для получения детских пособий в России
11:38
Соратники Порошенко обвинили Москву в дискриминации коренных народов России
11:29
Семьям погибших при взрыве газа в Ростовской области выплатят по миллиону рублей
11:19
Как черный цвет одежды влияет на здоровье человека — психологи
11:11
Советник Зеленского пообещал продолжить курс на «войну с Россией»
11:05
Волочкова внезапно упала во время приседания
10:31
«Сильно конфликтовали»: подруга Лидии Федосеевой-Шукшиной о ее дочерях
9:53
Трамп призвал Китай не тянуть с заключением торговой сделки
9:34
Бывший муж Меган Маркл женился
9:23
Видео: Тереза Мэй вдохновилась успехами английских клубов и сыграла в футбол
9:11
Эскорт и интимные услуги: Рассекречено прошлое русской невесты Джонни Деппа

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Lentainform

Загрузка...

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

В финал конкурса «МедиаБренд» вышли 27 работ Пятого канала

Во вторник, 7 мая, опубликован шорт-лист конкурса «МедиаБренд». В 23 номинациях в финале представлено сразу 27 работ Пятого канала. Это рекордный показатель.

5-tv.ru

Реклама