Адвокат Кокорина рассказал, станет ли футболист отбывать срок в хозотряде СИЗО

Адвокат Андрей Ромашов, представляющий на суде интересы футболиста «Зенита» Александра Кокорина, заявил, что футболист не воспользуется возможностью отбыть срок в хозяйственном отряде следственного изолятора. В соответствии с первой частью статьи 77 Уголовно-исполнительного кодекса РФ, лица, приговоренные к лишению свободу на срок не более пяти лет, в исключительных случаях могут быть оставлены в СИЗО для выполнения работ по хозяйственному обслуживанию.

«Действительно, можно отбыть срок в СИЗО в хозяйственном отряде. Но такой вариант не рассматривается. Для этого нужно обладать профессией, полезной для изолятора: электрик, сантехник и прочее», — цитируют «Известия» адвоката.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в среду, 8 мая, в Пресненском суде Москвы огласили приговор фигурантам резонансного дела о драках в столице. Александр и Кирилл Кокорины получили по полтора года лишения свободы в колонии общего режима. Павел Мамаев и Александр Протасовицкий — по одному году и пяти месяцам лишения свободы в колонии общего режима.