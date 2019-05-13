Ипотека будущего: кому положены ипотечные каникулы в России

Один из главных национальных проектов — это «Жилье и городская среда». Ключевые задачи здесь — доступные квартиры и дома для семей со средним достатком и ипотека со ставкой не больше 8%. В начале месяца Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.

С 31 июля этого года, если вы попали в трудную ситуацию — потеряли работу, например, — теперь можно приостановить платежи полностью или частично на срок до полугода. Причем пауза в платежах не считается просрочкой и не отражается в кредитной истории. Но самое главное — банки не отберут у вас жилье. Екатерина Иванова о том, как уйти на ипотечные каникулы.

«Здесь кухня небольшого размера, честно говоря, два на два», — рассказывает житель Екатеринбурга Михаил Иванов.

В тесноте, но не в обиде, решили Ивановы и взяли ипотеку. 33 квадратных метра — предел мечтаний и … финансовых возможностей. Закрыть кредит должны были еще два года назад. Вот только сумма оказалась неподъемной. Брали в долларах…

«Если бы была возможность ипотечных каникул, то не была бы такая ситуация. Формально по закону банк прав, в том, что у меня была просрочка больше трех месяцев», — поясняет Михаил.

Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах

А потом глава семьи потерял работу. Банк обратился в суд. И теперь квартира Ивановых может быть продана. Впрочем, юристы готовы бороться за эту многодетную семью. Для начала попытаются отменить решение суда.

«Ждем 31 июля и применяем ипотечные каникулы. Дальше вы восстанавливаетесь в своих платежах, и никто не будет обращаться в суд», — объясняет юрист Евгений Ганьжин.

«Я бы максимально отдал, если бы сняли это, мы бы и „материнку“ кинули и заняли бы, и отдали, и забыли бы про этот банк», — отвечает Михаил.

Шулбаевы воспользоваться новым законом уже не смогут. Их трехкомнатная квартира выставлена на продажу — все сроки подачи апелляций упущены. Бесконечная череда судебных разбирательств закончилась не в пользу заемщиков. Покинуть помещение настоятельно попросили приставы.

«В данный момент снимаем квартиру. Мы будем до конца, бороться, отстаивать, чтобы это не стоило», — рассказывает жительница Абакана Елена Шулбаева.

Муж попал под сокращение, скромный бизнес Елены прогорел (занималась доставкой продуктов в сельские магазины). Так, благополучная семья со стабильным доходом и идеальной кредитной историей превратилась в злостных неплательщиков. И это за восемь лет. А ведь кто-то берет кредит на 25 лет, четверть века, между прочим. Новый законопроект об ипотечных каникулах защитит тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

«Ты не справляешься с ипотекой, прекращаешь платежи. Дальше начинается вся процедура: взыскание, суды. И на самом деле, всего этого можно было избежать, если дать паузу восстановиться», — объясняет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

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Еще в феврале Владимир Путин в послании федеральному собранию заявил, цитата: «Загонять человека в тупик — последнее дело». Президент дал поручение разработать соответствующий законопроект и особо подчеркнул — каникулы должны распространяться на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

2018-й — год ипотечных рекордов. Россияне взяли на жилье девять миллионов кредитов (8,49 миллиона). Это почти 17 (16,79 триллиона рублей) триллионов рублей.

Чтобы воспользоваться ипотечными каникулами, необходимо собрать пакет документов. Банк обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней. Трудная жизненная ситуация это: потеря работы, длительный больничный, получение инвалидности первой и второй степени, снижение семейного дохода супругов, смерть близкого родственника — заемщика. Каникулы предоставляются максимум на полгода. Всего один раз. И главное — никаких штрафов и пени.

«Придется заплатить ту же самую сумму, которую вы должны были выплатить банку за пользование кредитом, просто срок исполнения по договору удлинится на полгода», — объясняет глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

Юлии Батовой хватило бы четырех месяцев. Именно столько времени занял поиск новой работы. Мать четверых детей допустила небольшую просрочку по платежам. Для того чтобы полностью рассчитаться с кредитом ей не хватило всего 120-ти тысяч. Но ее квартиру пустили с молотка.

«Придя с работы, я обнаружила маленькую записочку: «Я — новый собственник, приду сменить замки, мой номер телефона, свяжитесь со мной», — вспоминает Юлия.

У Юлии есть шанс восстановить кредитный договор с банком — ведь ее никто не уведомил по всей форме о начатом против нее деле. И даже оценку квартиры сделали заочно. Деньги, чтобы закрыть ипотеку найдены, лежат в банке. Впрочем, если суд встанет на сторону многодетной матери, то она сможет воспользоваться новым законом. И такой шанс появился у большинства опустивших руки, заемщиков.

«Если были процессуальные нарушения и возможно будет направить на новое рассмотрение. При новом рассмотрении у заемщиков будет возможность применить закон об ипотечных каникулах», — поясняет юрист Кирилл Манулкин.

Собирать документы на рассмотрение заявки можно уже сейчас. В августе летние каникулы подходят к концу, а ипотечные только начинаются.