Ипотека будущего: кому положены ипотечные каникулы в России

, 17:17 Эфирная новость 57

Новый закон, который вступает в силу 31 июля 2019 года, поможет множеству россиян не потерять единственное жилье, оказавшись в трудной финансовой ситуации.

Смотрите также:

Закрыть

Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Один из главных национальных проектов — это «Жилье и городская среда». Ключевые задачи здесь — доступные квартиры и дома для семей со средним достатком и ипотека со ставкой не больше 8%. В начале месяца Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах.

С 31 июля этого года, если вы попали в трудную ситуацию — потеряли работу, например, — теперь можно приостановить платежи полностью или частично на срок до полугода. Причем пауза в платежах не считается просрочкой и не отражается в кредитной истории. Но самое главное — банки не отберут у вас жилье. Екатерина Иванова о том, как уйти на ипотечные каникулы.

«Здесь кухня небольшого размера, честно говоря, два на два», — рассказывает житель Екатеринбурга Михаил Иванов.

В тесноте, но не в обиде, решили Ивановы и взяли ипотеку. 33 квадратных метра — предел мечтаний и … финансовых возможностей. Закрыть кредит должны были еще два года назад. Вот только сумма оказалась неподъемной. Брали в долларах…

«Если бы была возможность ипотечных каникул, то не была бы такая ситуация. Формально по закону банк прав, в том, что у меня была просрочка больше трех месяцев», — поясняет Михаил.

Владимир Путин подписал закон об ипотечных каникулах

А потом глава семьи потерял работу. Банк обратился в суд. И теперь квартира Ивановых может быть продана. Впрочем, юристы готовы бороться за эту многодетную семью. Для начала попытаются отменить решение суда.

«Ждем 31 июля и применяем ипотечные каникулы. Дальше вы восстанавливаетесь в своих платежах, и никто не будет обращаться в суд», — объясняет юрист Евгений Ганьжин.

«Я бы максимально отдал, если бы сняли это, мы бы и „материнку“ кинули и заняли бы, и отдали, и забыли бы про этот банк», — отвечает Михаил.

Шулбаевы воспользоваться новым законом уже не смогут. Их трехкомнатная квартира выставлена на продажу — все сроки подачи апелляций упущены. Бесконечная череда судебных разбирательств закончилась не в пользу заемщиков. Покинуть помещение настоятельно попросили приставы.

«В данный момент снимаем квартиру. Мы будем до конца, бороться, отстаивать, чтобы это не стоило», — рассказывает жительница Абакана Елена Шулбаева.

Муж попал под сокращение, скромный бизнес Елены прогорел (занималась доставкой продуктов в сельские магазины). Так, благополучная семья со стабильным доходом и идеальной кредитной историей превратилась в злостных неплательщиков. И это за восемь лет. А ведь кто-то берет кредит на 25 лет, четверть века, между прочим. Новый законопроект об ипотечных каникулах защитит тех, кто попал в сложную жизненную ситуацию.

«Ты не справляешься с ипотекой, прекращаешь платежи. Дальше начинается вся процедура: взыскание, суды. И на самом деле, всего этого можно было избежать, если дать паузу восстановиться», — объясняет руководитель проекта ОНФ «За права заемщиков» Евгения Лазарева.

Видео: Военную ипотеку в России приравняют к гражданской

Еще в феврале Владимир Путин в послании федеральному собранию заявил, цитата: «Загонять человека в тупик — последнее дело». Президент дал поручение разработать соответствующий законопроект и особо подчеркнул — каникулы должны распространяться на все, в том числе ранее выданные ипотечные кредиты.

2018-й — год ипотечных рекордов. Россияне взяли на жилье девять миллионов кредитов (8,49 миллиона). Это почти 17 (16,79 триллиона рублей) триллионов рублей.

Чтобы воспользоваться ипотечными каникулами, необходимо собрать пакет документов. Банк обязан рассмотреть заявку в течение пяти дней. Трудная жизненная ситуация это: потеря работы, длительный больничный, получение инвалидности первой и второй степени, снижение семейного дохода супругов, смерть близкого родственника — заемщика. Каникулы предоставляются максимум на полгода. Всего один раз. И главное — никаких штрафов и пени.

«Придется заплатить ту же самую сумму, которую вы должны были выплатить банку за пользование кредитом, просто срок исполнения по договору удлинится на полгода», — объясняет глава комитета по финансовому рынку Госдумы РФ Анатолий Аксаков.

Юлии Батовой хватило бы четырех месяцев. Именно столько времени занял поиск новой работы. Мать четверых детей допустила небольшую просрочку по платежам. Для того чтобы полностью рассчитаться с кредитом ей не хватило всего 120-ти тысяч. Но ее квартиру пустили с молотка.

«Придя с работы, я обнаружила маленькую записочку: «Я — новый собственник, приду сменить замки, мой номер телефона, свяжитесь со мной», — вспоминает Юлия.

У Юлии есть шанс восстановить кредитный договор с банком — ведь ее никто не уведомил по всей форме о начатом против нее деле. И даже оценку квартиры сделали заочно. Деньги, чтобы закрыть ипотеку найдены, лежат в банке. Впрочем, если суд встанет на сторону многодетной матери, то она сможет воспользоваться новым законом. И такой шанс появился у большинства опустивших руки, заемщиков.

«Если были процессуальные нарушения и возможно будет направить на новое рассмотрение. При новом рассмотрении у заемщиков будет возможность применить закон об ипотечных каникулах», — поясняет юрист Кирилл Манулкин.

Собирать документы на рассмотрение заявки можно уже сейчас. В августе летние каникулы подходят к концу, а ипотечные только начинаются.

Читайте также

Подпишитесь на нашу Facebook страницу!Свежие международные и российские новости
на нашей странице в Facebook

Последние новости

18:00
«Так и танцуем до сих пор»: Галкин с Пугачевой отмечают 18 лет со дня знакомства
17:50
«Мы хотим диалога» — ЕС решил не вводить новые санкции в отношении России
17:45
Видео: Три человека погибли в страшном ДТП с микроавтобусом в Дагестане
17:41
Ростральные колонны в Петербурге начали готовить к реставрации
17:30
«Все девчонки его»: муж Гагариной показал сына певицы от первого брака — фото
17:24
Правительство РФ утвердило меры господдержки научно-образовательных центров
17:17
Ипотека будущего: кому положены ипотечные каникулы в России
17:06
Драма по Шекспиру: Лебедь спасает потомство своей самки, погибшей под Петербургом
17:00
Валерий Сюткин — о настоящем рок-н-ролле, группе «Браво» и Instagram его собаки
16:57
Ирина Гринева рассказала, почему развелась со Звягинцевым спустя семь лет
16:45
Поколение победителей: как проходил Парад Победы в 1945 и 2019 годах
16:36
«Волочкова на льду»: В сети раскритиковали фото Туктамышевой в откровенном бикини
16:32
Раскол среди раскольников: Новая церковь Украины не может жить спокойно — видео
16:29
«Не люди!»: посетители Дворцового парка в Ленобласти винят в гибели лебедя собак
16:26
Трехмерная косатка «вырвалась на волю» во Владивостоке — видео
16:14
«На выход! На выход все!»: пассажир ценой своей жизни спас других из SSJ-100
16:10
«Бессмертный полк»: история несломленного народа в воспоминаниях героев ВОВ
16:00
Олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Клара Гусева погибла в ДТП
15:52
Шнуров назвал сумму, за которую готов выступать после роспуска «Ленинграда»
15:48
Опубликован график отключения горячей воды в Петербурге — фото

ВСЕ НОВОСТИ

Новости Яндекс.Дзен

Комментарии

Войдите, чтобы написать:

Через социальные сети

Забыли пароль?

Забыли пароль?

Войти

Три самых необычных способа покрасить яйца к Пасхе
День весны и труда — что это за праздник и почему его отмечают
6 мая — день начала Рамадана. Как правильно поститься

Цифры дня

«Светская хроника» — еще больше звездных новостей!

Программа «Светская хроника» принесла Пятому второе место среди всех федеральных каналов 19 апреля в ночном показе по России в целом. Узнавать все новости из жизни звезд в главном тележурнале страны стало хорошей традицией для россиянок.

Для рекламодателей

Новости канала

Проект Пятого канала вышел в финал одной из самых престижных мировых премий

Пятый канал вошел в шорт-лист премии Promax Awards Global Exellence 2019 с проектом «Онлайн-кастинг к сериалу «Свои» в номинации «Интерактивное промо».

5-tv.ru

Пресса о компании

Объявлены финалисты VII конкурса «МедиаБренд»

Опубликован шорт-лист VII ежегодного конкурса «МедиаБренд», главная цель которого — повышение профессионального уровня и творческого потенциала телеканалов и интернет-проектов.

5-tv.ru

Реклама