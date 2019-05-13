Узники лагеря смерти стали героями комикса. «Хлеб свободы», именно так называется книжная новинка, которую решили выпустить в Польше. Таким необычным способом в стране отмечают 75-летие освобождения Майданека — фашисткой фабрики смерти. За бульварным чтивом уже выстроилась длинная очередь. Как реагируют покупатели на историю с невеселыми картинками — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в «Марше жизни» в Освенциме приняли участие сотни людей. Среди шествовавших по одному из самых страшных «лагерей смерти» времен Второй Мировой были не только представители Израиля. «Марш жизни» прошел от печально известных ворот лагеря с надписью «Труд освобождает» до железной дороги.