Трамп заявил о возможном размещении военной базы США в Польше

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Мурад Устаров
Мурад Устаров 20 0

Ранее в Варшаве предложили назвать будущий объект в честь главы Белого дома.

США построят военную базу в Польше — слова Трампа

Фото: Reuters/Jonathan Ernst

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США рассматривают вариант с созданием военной базы на территории Польши. Об этом сообщил американский лидер Дональд Трамп в общении с журналистами на южной площадке Белого дома.

При этом глава государства отметил, что инициатива пока остается на уровне обсуждений. По словам президента, вполне способен реализовать эту идею, однако практических шагов по этому вопросу со стороны США еще не предпринималось.

«Мы это рассматриваем, и это может быть сделано… Вы не знаете, принял ли я решение о создании базы или нет. Может быть, я его принял», — заявил Трамп.

О возможном появлении военного объекта США неоднократно говорили в самой Польше. Так, министр обороны этой страны Владислав Косиняк-Камыш указывал на включение в стратегию американской нацбезопасности вопроса о создании базы. Кроме того, Варшава в июне этого года передала США соответствующее предложение.

В сентябре делегация США посетила Польшу, где проинспектировала возможные площадки для размещения военного объекта. Сам глава Минобороны допустил возможность назвать базу в честь американского лидера.

Ранее 5-tv.ru писал о маневрах разведывательного самолета США у границ Калининградской области. Воздушное судно на протяжении нескольких часов кружило вокруг российского региона.

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