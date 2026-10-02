«Я скормил ему себя»: Цыпкин рассказал, как писал тексты через ИИ

Александр Цыпкин рассказал, как использует искусственный интеллект

Писатель и сценарист Александр Цыпкин рассказал об опыте использования искусственного интеллекта. Об этом он сообщил в беседе с корреспондентом 5-tv.ru на презентации платформы коротких сериалов.

Писатель признался, что считает нейросети полезным инструментом для аналитической работы и быстрого поиска информации. В частности, Цыпкин обращается к ИИ, когда ему необходимо собрать материалы по определенной теме. По его словам, нейросеть может помочь посмотреть на вопрос с разных сторон и быстро предоставить необходимую информацию.

«Я для аналитики использую, использую для быстрого получения информации. Пишу, допустим, про кризис ковидный с точки зрения финансов и я прошу ИИ дать мне информацию», — рассказал Цыпкин.

При этом творческие задачи писатель предпочитает оставлять за собой. Он решил проверить возможности нейросети и предложил ей создать рассказ, предварительно предоставив собственные тексты в качестве примера стиля.

«Я реально попробовал, я скормил ему всего себя и сказал: „Напиши рассказ, как я“. Но получилось кринжово, честно говоря. И думаю: да ну. В тексте нет никакого очарования», — поделился Цыпкин.

По мнению писателя, у его текстов есть индивидуальная манера, которую искусственный интеллект пока не смог воспроизвести. При этом полностью отказываться от взаимодействия с нейросетями он не собирается. Цыпкин использует их для обсуждения собственных идей и получения критики.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что писатель Александр Цыпкин заявил о низком интересе подростков к большим романам и книгам.

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