Российским «дорожникам» могут официально разрешить класть асфальт в непогоду. Новый ГОСТ уже вызывал бурную реакцию у автомобилистов. Они опасаются за качество дорожного покрытия: дороги попросту «растают» вместе со снегом.

Сторонники нового стандарта заявляют: когда речь идет о безопасности, на качество можно закрыть глаза. Почему старый ГОСТ готовы одним махом «закатать в асфальт» — смотрите в видеосюжете.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что ОНФ подвел итоги шести месяцев работы мобильного приложения «Убитые дороги». Пользователи оставили за шесть месяцев около двух тысяч жалоб на дорожные объекты. Отремонтированы были более 300.