«Пять лет могут оказаться последними»: что врач сказал Диброву

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Ефросиния Арзуманова
Ефросиния Арзуманова 165 0

У телеведущего выявили высокий гомоцистеин и холестерин, существенно превышающий норму.

Дибров: высокий холестерин и гомоцистеин

Фото: © РИА Новости/Екатерина Чеснокова

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У Диброва выявили повышенный гомоцистеин и холестерин

Телеведущий Дмитрий Дибров прошел обследование, по итогам которого медики обнаружили у него повышенные уровни холестерина и гомоцистеина, способные навредить сердечно-сосудистой системе. Об этом сообщает 7Дней.ru, ссылаясь на  материалы о результатах анализов знаменитости.

Разговор с врачом начался с предложения выбрать, с какой новости стартовать — хорошей или плохой. Дибров попросил сначала позитив.

«Омега-3 на хороших значениях. И, кстати говоря, глюкоза в крови тоже», — передал специалист.

Дальше поводов для оптимизма не осталось. Медика встревожил уровень гомоцистеина: чем выше концентрация этой аминокислоты в крови, тем серьезнее риск повреждения сосудов и развития сердечно-сосудистых заболеваний. Еще больше эксперта удивил показатель холестерина — 9 ммоль/л, что существенно превышает норму.

Доктор настойчиво посоветовал телеведущему изменить образ жизни. По его предупреждению, если ничего не предпринимать, ближайшие пять лет могут оказаться для Диброва едва ли не последними.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что Дибров заявил об отсутствии страха перед рождением ребенка в преклонном возрасте. Шоумен отметил, что готов завести ребенка, даже если это будет связано с долголетием. По его словам, отцовство он воспринимает как удовольствие и не испытывает по этому поводу никаких опасений.

Еще больше новостей — у Пятого канала в мессенджере МАКС.

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