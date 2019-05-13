Ромео без Джульетты: Самка белого лебедя погибла в Ленинградской области

Самка белого лебедя погибла в Дворцовом парке Гатчины, расположенном в Ленинградской области. Птица обитала на Серебряном озере при музее-заповеднике.

По информации пресс-службы Гатчинского дворца, у нее вот-вот должно было появиться потомство. Сейчас шесть яиц перемещены в специальный инкубатор.

ВК @gatchina.palace

Пользователи, прочитавшее сообщение, предположили, что лебедя могли задушить лисы или бродячие собаки. Также у них вызывает беспокойство состояние самца, который остался без пары.

«Держите в курсе и о судьбе лебедя. Непросто ему…» — прокомментировал один из юзеров.

Администрация парка, в свою очередь, заверила, что проведет соответствующую экспертизу, чтобы выяснить причину гибели самки.

Ранее 5-tv.ru рассказывал о спасении вмерзших в лед озера лебедей в Омске.