Супруг певицы Полины Гагариной — фотограф Дмитрий Исхаков — опубликовал в Instagram фотографию со старшим сыном артистки. Андрею сейчас 11 лет. По словам Исхакова, мальчик отличается особенной любовью к активному образу жизни. Домой после длительных прогулок ребенок возвращается только «с боями», признался фотограф.

«Смотрите, какой опасный… Все девчонки его», — добавил он.

В этом же посте Дмитрий Исхаков решил вспомнить и о своем детстве, которое провел в деревне в Новгородской области. По словам мужа Гагариной, в те годы он дрался с друзьями из-за всякой ерунды и был очень влюбчив.

Подписчики Исхакова, в свою очередь, оценили как он рассказал об 11-летнем Андрее. Но больше всего им понравился снимок мальчика.

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«Очень симпатичный. Все девчонки точно будут его. Хотя с такой прелестной мамой в этом нет ничего удивительного», — прокомментировал один из пользователей.

«Какой красавчик!» — добавил другой.

«Уже жених!» — согласился еще один юзер.

Андрей Кислов — ребенок Полины Гагариной от первого брака с актером Петром Кисловым.

Ранее 5-tv.ru рассказывал, как Гагарина покорила соцсети идеальным шпагатом.