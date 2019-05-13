Путин примет госсекретаря США Помпео и главу МИД РФ Лаврова 14 мая

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Перед визитом к президенту РФ у американского дипломата назначены переговоры с Сергеем Лавровым.

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Фото, видео: www.globallookpress.com, Пятый канал

Президент РФ Владимир Путин примет госсекретаря США Майка Помпео во время визита американского дипломата в Россию во вторник, 14 мая. Об этом сообщил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

По его словам, сначала Помпео встретится с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым, а затем они оба направятся к Путину.

«И потом они оба придут к президенту, президент их примет, и они расскажут о своих переговорах и обсудят вопросы, которые очевидны», — сказал Песков журналистам.

Ранее 5-tv.ru сообщал, что в понедельник, 13 мая, госсекретарь США должен был приехать в Москву. Однако затем Майк Помпео отменил визит из-за встречи в Брюсселе, где он намеревался поднять вопрос, касающийся ситуации вокруг Ирана. Позднее стало известно, что во вторник, 14 мая, американский дипломат посетит Сочи и встретится там со своим коллегой — Сергеем Лавровым. Предположительно, они обсудят отношения двух стран.

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